المنافذ الحدودية: ضبط عجلة محملة بلعب أطفال تم التلاعب بوصف بضاعتها في زرباطية

2019/06/11 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بلعب اطفال تم التلاعب بوصف البضاعة في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط

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