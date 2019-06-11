نائب: المحاصصة ستؤجل حسم ملف إدارة المناصب بالوكالة حتى عام 2020

2019/06/11 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… عزا النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، الثلاثاء، تأخر حسم إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة إلى الصراعات السياسية والمحاصصة، فيما بين أن المعوقات ستؤجل حسم ملف إنهاء مناصب الوكالة حتى عام 2020.وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة أمر صعب وسيتجاوز العام الحالي كون الصراعات السياسية […]

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