اجتماع مشترك لقادة الكتل مع هيئة رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل لحسم رئاسات اللجان النيابية المختلف عليها

2019/06/11 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد قادة الكتل البرلمانية اجتماعا مشتركا مع هيئة رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل ، لحسم رئاسات اللجان النيابية المختلف عليها .وذكر مصدر نيابي لوكالة وطن للانباء :” ان اللجان النيابية التي ماتزال محل خلاف ولم تحسم رئاساتها بعد هي النزاهة والطاقة والتعليم العالي والأمن والدفاع والخدمات والأقاليم والتربية والزراعة “.وبين :” ان الاجتماع سيعقد يوم […]

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