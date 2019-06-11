محطة الفضاء الدولية تظهر في سماء جدة.. الليلة

2019/06/11 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء، رصد عبور محطة الفضاء الدولية بسماء مدينة جدة، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت الس...

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