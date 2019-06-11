بالصور.. مطار القصيم يستقبل أول رحلة دولية من البوسنة بـ«رش الماء»

2019/06/11 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، صباح اليوم الثلاثاء، أول رحلة دولية قادمة من مدينة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك.

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