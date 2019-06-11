2019/06/11 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت جمعية كولديريتي الزراعية اليوم الثلاثاء إن أسراب الجراد دمرت المحاصيل ودخلت المنازل في سردينيا الإيطالية في أكبر اجتياح لها للجزيرة منذ 70 عاما.ودمر الجراد مراعي الحيوانات على مساحة امتدت لنحو 6200 فدان بمنطقة نورو الواقعة بين بلدتي أوتانا وأوراني.وقالت الجمعية في بيان “نسير على بساط من الجراد”.وعادة ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جزيرة إيطالية تتعرض لأكبر موجة جراد منذ 70 عاما وكالة خطوة برس.

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