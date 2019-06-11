تعرف إلى فوائد التبرع بالدم ومضاره

2019/06/11 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… التبرع بالدم هو مهمة إنسانية نبيلة يقوم بها كل فرد قصد المساهمة في إنقاذ حياة أشخاص معرضين لمشاكل صحية أو تعرضوا لحوادث مميتة، لذلك اخترنا أن نسلط الضوء أكثر في هذا المقال على فوائد التبرع بالدم ومضاره على صحة المتبرع.شروط التبرع بالدم تقدم منظمة الصحة العالمية شروط أساسية يجب أن تتوفر في […]

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