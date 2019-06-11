برواري: اتفاقنا مع الاتحاد الوطني “مبدئي”

2019/06/11 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصف النائب الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار البرواري اليوم الثلاثاء، الاتفاق بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني، لادارة اقليم كردستان، بـ”المبدئي والجوهري”.وقال البرواري في تصريح لـ/SNG/،إن “الاتفاق الرئيسي بين الحزبين الرئيسين في الاقليم، هو اتفاق مبدئي وجوهري وهو الادارة المشتركة، وأن الخلاف هو سطحي، لأن توزيع المناصب تم بينهما، ولم يبق إلا تعيين الأشخاص”.وأضاف أنه ...

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