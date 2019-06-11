انعقاد جلسة مجلس الوزراء

2019/06/11 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي .

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