2019/06/11 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افتتحت بشكل تجريبي في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار نافورة النخيل الراقصة على انغام الموسيقى.وقال قائممقام مدينة الرمادي ابراهيم العوسج في تصريح صحفي، ان هذه النافورة تعمل الكترونياً على انغام الموسيقى وهي مشابهة لفكرة نافورة دبي، وانشأت ضمن حملة الاستثمارات في الرمادي وتعد النافورة الاطول في المحافظة.واشار إلى ان الحكومة المحلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح نافورة راقصة في الرمادي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح نافورة راقصة في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).