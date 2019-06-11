الامن النيابية تفتح ملف اعتداءات الطارمية

2019/06/11 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تعتزم لجنة الامن والدفاع النيابية فتح ملف الاعتداءات في قضاء الطارمية.وذكر عضو اللجنة علي الغانمي في بيان ان “اللجنة عازمة على فتح ملف الأمن في الطارمية (25 كيلومترا شمالي بغداد) واتخاذ القرار المناسب لمعرفة الاسباب الموجبة لهذا الخلل الأمني المتكرر”.“الطارمية لا تزال منطقة واهنة أمنيا، وبحاجة الى تعزيز قدراتها الأمنية […]

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