تعرف على مبادرات

2019/06/11 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك الخطوط السعودية في "موسم جدة" الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، كشريك استراتيجي للموسم الذي يُعد أحد مخرجات مواسم السعودية المعلن عنها سابقاً....

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