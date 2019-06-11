2019/06/11 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل "روسيا اليوم" عن مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، أن العصيان المدني سيُرفع اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (الثلاثاء).وذكر ا...

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