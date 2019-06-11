مظاهرات طلابية في الجزائر للمطالبة بتنحي الرئيس المؤقت

2019/06/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مظاهرات طلابية في الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، لمطالبة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بالتنحي، ولرفض إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود حكومة نور

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