2019/06/11 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، تابعته الغدير، أن مجلس النواب أنهى، اليوم الثلاثاء، القراءة الثانية لمشروعي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.وأضاف، إن "مجلس النواب انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".وتابع المصدر، أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الثانية لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية".وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ22 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 179 نائبا.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس بعد إنهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس بعد إنهاء القراءة الثانية لمشروعي قانونين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).