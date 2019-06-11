شاهد.. نزار زكا يتحدث عن فترة اعتقاله في سجون إيران

2019/06/11 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رجل الأعمال اللبناني، نزار زكا، مؤتمراً صحافياً في قصر بعبدا ببيروت، الذي وصل إليه اليوم الثلاثاء قادماً من محبسه في إيران.وقال زكا: لن أخوض في تفاصيل الخطف والاعتقال التعسفي والمحاكمة الصورية

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