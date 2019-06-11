ارتفاع عدد حرائق مزارع الحنطة إلى “284” حريقا تتصدرها صلاح الدين

2019/06/11 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، بارتفاع عدد الحرائق التي طالت مزارع الحنطة والشعير الى 284 حريقا بعموم البلاد تتصدرها محافظة صلاح الدين بـ97 حريقا.وذكر المصدر لـ/ المعلومة /، إن “فرق الدفاع المدني أخمدت أكثر من 284 حريقا طال مزارع الحنطة والشعير في العراق ودُمر أكثر من 40 الف دونم”.[…]

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