أفنان القاسم - إنجلترا أختي!

2019/06/11 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أشتري أختي فلا تشترينيأبيعُ أختي فلا تبيعينيأربحُ أختي فلا تربحينيأخسرُ أختي فلا تخسرينيأفرحُ بأختي فلا تفرحي بيأترحُ بأختي فلا تترحي بيأنجحُ بأختي فلا تنجحي بيأفشلُ بأختي فلا تفشلي بيأرتدي أختي فلا ترتدينيأشلحُ أختي فلا تشلحينيأنتعلُ أختي فلا تنتعلينيأخلعُ أختي فلا تخلعينيأزرعُ أختي فلا تزرعينيأقلعُ أختي فلا تقلعينيأح......

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