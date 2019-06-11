“فيديو وصور” سوق سوداء لبيع تذاكر مباراة الزوراء والجوية ..سماسرة يبيعون بطاقة الدخول بضعفي سعرها الرسمي

2019/06/11 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت”يس عراق” مقطعا مصورا يظهرا تجمهر عددا من الشباب قرب بوابة ملعب الشعب في بغداد لشراء تذاكر مباراة الزوراء والجوية.واتضح فيما بعد أن احد الاشخاص قام ببيع بطاقات الدخول لملعب الشعب بسعر 10 الاف دينار لكل شخص أي ضعفي سعرها الرسمي وأكثر والمقدر بـ3 الاف دينار فقط.[…]

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