2019/06/11 | 18:35

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انطلاق اختبارات التسريع لتلاميذ المرحلة الابتدائية غداً الاربعاء

اعلنت وزارة التربية ان يوم غد الاربعاء، سيشهد بدأ الاختبارات الخاصة

بنظام التسريع للمرحلة الابتدائية للموسم الدراسي ٢٠١٩ ، مبينة أنها

وضعت جملة من التعليمات الوزارية لأجل الحفاظ على مستقبل العملية

التربوية في البلاد.وذكر بيان للوزارة، ان" المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت

استعداداتها الخاصة بإجراء الاختبار الذي سيدخل فيه نحو 1500 تلميذ

لمختلف مديريات التربية في بغداد والمحافظات والممثليات في اقليم

كردستان ممن حصلوا على معدل يفوق 95% ، وبشرط ان يكون من مواليد (2008

ولغاية 1/1/2009)".ولفت الى ان" أمتحان التلاميذ التابعين للمديريات العامة لجانبي للكرخ

والرصافة سيكون في مدرسة ذات الصواري للبنات الواقعة ضمن شارع فلسطين،

أما ذات التلاميذ لباقي المديريات فسيجري داخل ثانوية المتميزات

التابعة للرصافة الثانية، تتمنى الوزارة النجاح والموفقية لجميع

أبنائنا في اكمال مشوارهم العلمي".الجدير بالذكر ان الوزارة حددت ايضاً موعد بدأ الامتحانات الخاصة

لطلاب المرحلة المتوسطة ونظيرتها في الاعدادية يوم الثلاثاء المصادف

18 من شهر حزيران الحالي.

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