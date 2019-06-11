المالية النيابية تهاجم نواباً: تقرير استضافة وزير المالية ومدير سومو سيرفع الى المجلس

2019/06/11 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هاجمت اللجنة المالية نواب، بعد تأخير تقديم تقرير استضافة وزير المالية ومدير شركة تسويق النفط "سومو".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة هيثم الجبوري.وذكر الجبوري في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اللجنة حريصة على تقديم تقرير بشأن استضافة وزير المالية ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية {سومو} ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية يوم الثلاثاء 21/5/2019 بناءا على توجيه رئاسة مجلس النواب في جلسة السبت المصادف 4/5/2019".ونفى الجبوري" الانباء التي تحدثت عن عزم اللجنة بعدم تقديم تقرير بشأن الاستضافة والتغطية على الموضوع".واشار رئيس اللجنة الى ان" بعض النواب يلومون اللجنة بشأن عدم تقديم التقرير ويسعون الى تهييج الموضوع داخل مجلس النواب واعطاء انطباع بأن اللجنة تحاول التغطية على الاستضافة وعدم تقديم تقرير عنها وهو امر مجاف للحقيقة".وأضاف، ان" اللجنة اعدت التقرير والتوصيات التي تمخضت عن الاستضافة وستقوم برفعه الى المجلس بعد مناقشته داخل اللجنة".وقدم اعضاء اللجنة الحضور ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن التقرير والتوصيات التي خرجت بها.وقرر المجتمعون تأجيل النقاشات الى اجتماع يوم غد الأربعاء.انتهى

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