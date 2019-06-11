وبالنسبة للخزين المائي فقد اكدت الوزارة في البيان، الى "ارتفاع الخزين المائي لغاية الاول من حزيران الى 57,5 مليار م³ بينما بلغ في العام السابق 10,7 مليار م³ اي بزيادة قدرها 47 مليار م³عن السنة المائية".
واضافت، ان ذلك جاء بعد "استنفار الجهد الالي والهندسي للوزارة والجهات الساندة لها، لحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وتفعيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وتوزيع مواقع المسؤولية على مدراء عامي الوزارة في المحافظات، لغرض المتابعة الميدانية لتسليك الموجات الفيضانية بشكل امن ومنتظم وتامين سلامة منشات السيطرة والتحكم واتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية والاحترازية، لمعالجة الاختناقات والحالات الحرجة والطارئة اولا باول".انتهى/س
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تؤكد إنتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تؤكد إنتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).