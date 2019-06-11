بالوثائق.. تربية المثنى تعلن نتائج اعتراضات طلبة السادس الابتدائي للدور الاول

2019/06/11 | 18:35

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بغداد اليوم _ المثنى

أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، نتائج اعتراضات تلاميذ الصف السادس الابتدائي في الامتحانات النهائية، الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018 -2019.

وقال مدير مركز فحص الدراسة الابتدائية في المثنى، جليل خليل نعيمة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مركز الفحص التابع للمديرية، تسلم طلبات اعتراضات من قبل (900) تلميذ وتلميذة لمختلف الاختصاصات، في عدد من مدارس قطاعات المديرية خلال فترة الاعتراضات".

وأضاف خليل، أن "الطلبات المقدمة تم تدقيقها بالكامل، واتضح تطابق نتائج 854 طلباً منها، في حين تم تصحيح درجات (46) طلباً كونها غير مطابقة، واجري التغيير عليها".

وأكد مدير المركز، "تسليم جميع الاعتراضات للمدارس"، داعياً التلاميذ المعترضين إلى "مراجعة مدارسهم من اجل تسلمها".

بغداد اليوم _ نينوى

أكد مدير زراعة نينوى، دريد حكمت، اليوم الثلاثاء، احتراق محاصيل 8 قرى بالكامل، في ناحية القيروان غرب الموصل، فيما وجه رسالة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال دريد حكمت، في حديث لـ(بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

تعرض كادر طبي في مستشفى الشهيد الصدر بمدينة الصدر شرقي بغداد، اليوم الثلاثاء، الى الضرب من قبل احد المراجعين للمستشفى.

وقال مصدر طبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا حضر ظهر اليوم الى مستشفى الشهيد الصدر، مصطحبا

بغداد اليوم – ديالى

اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بان موجة عطش حادة تحاصر ناحية محررة شمالي المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "موجة عطش حادة تمر بها

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