التربية تطلق نظام التسريع لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. 1500 تلميذ من مديريات بغداد يستعدون للاختبار

2019/06/11 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة التربية ان يوم غد الاربعاء سيشهد بدأ الاختبارات الخاصة بنظام التسريع للمرحلة الابتدائية للموسم الدراسي ٢٠١٩ ، مبينة أنها وضعت جملة من التعليمات الوزارية لأجل الحفاظ على مستقبل العملية التربوية في البلاد .وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد الى “يس عراق”، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت استعداداتها الخاصة […]

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