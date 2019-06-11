ضبط عجلة محملة بلعب اطفال تم التلاعب بوصفها ما سبب هدرا في المال العام في زرباطية

2019/06/11 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عجلة محملة بلعب اطفال تم التلاعب بوصفها وسببت هدرا في المال العام.وذكرت الهيئة في بيان” ان العجلة محملة بحمولة (3 طن) ، وبعد تدقيق المعاملة الكمركية تبين أن هنالك تلاعبا بوصف البضاعة من العاب منتزهات إلى لعب اطفال بلاستيكية ، ما احدث فرقاً […]

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