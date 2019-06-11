وزارة الخارجية تنعى السفير المتقاعد غانم الشبلي

2019/06/11 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الخارجية السفير المتقاعد غانم الشبلي .وتقدمت الوزارة في بيان اليوم ، باحر التعازي القلبية الى عائلة الفقيد ، مشيدة بحياته الحافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص .

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