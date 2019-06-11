العصيان يتواصل بالسودان وقوى التغيير تختار مرشحيها لمجلس السيادة

2019/06/11 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان إن العديد من المتاجر والبنوك التجارية والأعمال ظلت مغلقة في اليوم الثالث للعصيان، فيما اتخذت قوات الأمن وعناصر من قوات الدعم السريع مواقع لها في الشوارع.

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