مسؤولة برلمانية ألمانية: ابن زايد مسؤول عن أكبر كارثة على ظهر الكوكب

2019/06/11 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كلوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالمشاركة في التسبب في أكبر كارثة على ظهر الكوكب، وذلك بالتزامن مع بداية زيارته إلى ألمانيا.

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