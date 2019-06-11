دعم شبكة طرق الطائف الداخلية بـ30 ألف م2 محددات مسارات

2019/06/11 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع، «الإدارة العامة للتشغيل والصيانة»، كفاءة الطرق الداخلية وشوارع الأحياء؛ بتنفيذ أعمال التطوير ودعمها بمحددات...

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