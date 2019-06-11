2019/06/11 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف والد المحترف التشيلي الدولي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باولو دياز، عن مستقبل ابنه مع النادي الأهلي في الموسم المقبل.

وقال وا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والد باولو دياز يصرح بالوجهة القادمة لابنه في الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والد باولو دياز يصرح بالوجهة القادمة لابنه في الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).