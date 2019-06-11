«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة

2019/06/11 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في مجال المحاسبة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مسميات ا...

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