ما حقيقة الصفقة بين فرنسا والعراق لتخفيف حكم الإعدام على

2019/06/11 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، وجود أي صفقة بين حكومتي بغداد وباريس لتخفيض عقوبة الإعدام لعناصر من تنظيم "داعش" الارهابي، أدينوا في بغداد بعد جلبه...

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