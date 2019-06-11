التعليم تعلن تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا

2019/06/11 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/

بغداد

أعلنت

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقديم الالكتروني

للدراسات العليا داخل العراق للسنة الدراسية 2020/2019.

وأكد

المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل، على تمديد

فترة التقديم للدراسات العليا في الجامعات حصراً على فسح المجال امام اكبر عدد من الطلبة

الراغبين باكمال دراستهم العليا في الجامعات العراقية”.

واضاف

أن “المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقديم فتحت نافذتها اليوم الثلاثاء، لاستقبال

استمارات التقديم وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاحد المقبل

16/6/2019”.

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