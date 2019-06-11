أمانو يعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني

2019/06/11 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أمانو في مؤتمر صحفي بفيينا، إن من غير الواضح معرفة الوقت الذي ستصل إيران لهذا الحد بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج، لكنه أحجم عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدلاته.هذا وأعرب عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.انتهى.ص.هـ.ح.

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