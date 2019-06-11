جيش الإسرائيلي يطلق النار على مقر أمني فلسطيني شمالي الضفة الغربية

2019/06/11 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان، إن قوة عسكرية للاحتلال اقتحمت المدينة، وحاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار تجاه المقر، وأضاف أن المقر تعرض لإطلاق النار من ثلاثة جهات مما أدى لإلحاق الضرر بنوافذه.وبين أن جيش الاحتلال استهدف حياة ضباط وعناصر الأمن الفلسطيني دون مبرر وأن أحد عناصر الأمن الفلسطيني أصيب بجراح طفيفة في اليد.انتهى.ص.هـ.ح.

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