طائرات تجسس للناتو تخترق الأجواء الروسية

2019/06/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الكرملين مشاهد لطائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوى 27 يبدو أنها تعترض طائرتين أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنها

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