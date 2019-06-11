2019/06/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الاولى في تأريخه.. الكهرباء يبلغ نهائي كأس العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الاولى في تأريخه.. الكهرباء يبلغ نهائي كأس العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الاولى في تأريخه.. الكهرباء يبلغ نهائي كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).