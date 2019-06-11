امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط الطريق السريع جنوبي العاصمة

2019/06/11 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

امانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط الطريق السريع جنوب العاصمة.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم رفع الكتل الكونكريتية

من محيط الطريق السريع عتبة بن غزوان جنوب بغداد”.

وأضافت

أن “بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية عن الطريق المسمى شعبياً بسريع

الدورة قرب حي وشارع ابو طيارة بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وستباشر الكوادر

البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006”.

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