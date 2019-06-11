2019/06/11 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يضرب الطلبة بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يضرب الطلبة بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).