من هي الكتل الكردية التي قاطعت مراسم تنصيب رئيس الإقليم والحكومة؟

2019/06/11 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد عضو برلمان إقليم كردستان، عن حركة الجيل الجديد ، سيروان بابان، الثلاثاء، أن كتلته لم تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للإقليم اضافة الى اختيار رئيس الحكومة.وقال بابان لـ/ المعلومة /، إن “الجو الحالي ليس جوا ديمقراطيا ، بل العوائل هي من تتحكم بالعملية السياسية الحالية واتضح ذلك جليا بسيطرة حزب […]

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