واشنطن: نسعى مع الشركاء لتحقيق السلام في السودان

2019/06/11 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني.وأضافت الخارجية الأميركية أن الشعب السوداني يستحق حكومة

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