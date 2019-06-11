خبير أمني: تحذيرات من تنفيذ داعش لعمليات إرهابية في بغداد

2019/06/11 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-النبأ للأخبار/ دعا الخبير القانوني أحمد الشريفي، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى ضرورة الادراك بخطط تنظيم داعش الجديدة، للإستعداد لها.وقال الشريفي في حديث صحفي، ان "تنظيم داعش يجري تعديلا عسكرياً في صفوف قواتها"، مشيرا الى ان العمليات الارهابية الاخيرة تحمل رسالة مفادها ان لدى التنظيم القدرة على المشاغلة".بحسب موقع الجزيرة نت.

ونوه الخبير الى "ضرورة إشراك سكان المناطق المهددة أمنيا في عملية بسط الأمن، مما يدفع الأهالي إلى رفد القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية وتجهيز قوات تدخل سريع لتنفيذ عمليات استباقية عبر استثمار الجهد الاستخباري".انتهى/س

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