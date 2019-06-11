مذكرة تفاهم بين انتاج والاقتصادية الأردنية العراقية

2019/06/11 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" والجمعية الاقتصاديّة الأردنية العراقية، مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون الاقتصادي وتسهيل مهمة تشغيل العراقيين والأردنيين، والتحول الرقمي، والتعاون في مشاريع إعادة إعمار العر

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