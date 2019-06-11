بكين تحذر: سنرد بقوة إذا أصرت واشنطن على التأجيج

2019/06/11 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت بكين واشنطن بعد تصريحات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد التوترات التجارية، وقالت إنها سترد بقوة إذا أصرت واشنطن على التأجيج.

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