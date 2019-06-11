2019/06/11 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC عبر عدد من النواب اليوم الثلاثاء، عن خشيتهم من الانعكاس السلبي لدخول بيض المائدة بطرق غير قانونية عبر منافذ الاقليم.وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار، عن تحالف سائرون، جمال فاخر، في مجلس النواب، بتصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “منع استيراد البيض فقرة تندرج ضمن قانون دعم المنتج الوطني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نواب قلقون من دخول البيض عبر المنافذ الحدودية بطرق غير ” قانونية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب قلقون من دخول البيض عبر المنافذ الحدودية بطرق غير ” قانونية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب قلقون من دخول البيض عبر المنافذ الحدودية بطرق غير ” قانونية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).