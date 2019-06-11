“بالوثائق” التعليم العالي تحدد ضوابط الاجازات والزمالات.. لا استقطاعا ماليا من راتب الموظف المجاز دراسيا

2019/06/11 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” على وثائق صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ضوابط الاجازات والزمالات الدراسية لعام 2019- 2020 ، حيث نصت أحدى النقاط الواردة فيها على بقاء الموظف المجاز دراسيا يتمتع بكامل استحقاقاته المالية ومخصصاته.

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