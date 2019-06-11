البناء: سيتم تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات الى نيسان من العام المقبل

2019/06/11 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف البناء كريم عليوي، عن وجود اتفاق بين الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات على تأجيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات الى نيسان العام المقبل.

وعزا عليوي في تصريح، هذا التأجيل الى أن المفوضية أكدت عدم قدرتها في إجراء الانتخابات في الموعد المقرر، مؤكدا وجود عدة تغييرات في قانون الانتخابات، وسيتم مناقشتها في مجلس النواب للخروج بقانون يرضي الجميع.

ولفت عليوي الى وجود مقترح بخفض أعضاء مجالس المحافظات الى النصف، وخفض أعمارهم الى الثلاثين سنة، وأن يكون عشرين بالمئة من المرشحين من حملة الشهادة الاعدادية والباقي لبقية الشهادات.

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