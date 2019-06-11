واشنطن بوست: المدعي العام السعودي يعتزم إصدار حكم الإعدام بحق مراهق

2019/06/11 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الصحيفة فإن هذا الشاب احتج في العاشرة من عمره ضد الحكومة السعودية وتم احتجازه ليصل إلى السن 18 ليكون حكم الإعدام نافذاً ضده.وقالت إن مرتجيا قريع يواجه مجموعة من التهم الناشئة عن مشاركته في المظاهرات.كما يتهم الادعاء قريع وهو منتمٍ للطائفة الشيعية في المملكة بالانضمام إلى منظمة تصفها السلطات بالإرهابية وإلقاء قنابل المولوتوف في مركز للشرطة.انتهى.ص.هـ.ح.

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