وول ستريت: زيارة لأمينة السياسة الخارجية الأوروبية إلى طهران هذا الأسبوع

2019/06/11 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن شميد ستجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي والعلاقات التجارية.وتأتي جولة شميد بعد زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في طهران التي حاول إنقاذ الصفقة النووية الإيرانية وطمأن القادة في طهران بالتزام أوروبا بالميثاق.وفقاً لـ "وول ستريت"، وعرض الدعم الأوروبي لإيران في وقت تخوض فيه الجمهورية الإسلامية معركة كبيرة مع واشنطن. انتهى.ص.هـ.ح.

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