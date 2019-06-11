الجبوري يطالب عبد المهدي بارسال تعزيزات عسكرية الى ديالى

2019/06/11 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء, القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وتعزيزات عسكرية

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